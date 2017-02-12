الزمالك يفوز على الأهلي ويحرز السوبر المصري

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أبوظبي- وكالات

حصد فريق الزمالك المصري لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم ، بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3- 1، بعد التعادل دون أهداف ، في المباراة التي جرت على ملعب “محمد بن زايد” في الإمارات.

سجل للأهلي أحمد حجازي، وأضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالي..

وسجل للزمالك باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت. واستعاد الزمالك اللقب بعد غياب 15 عاماً كاملة، ولأول مرة على حساب الأهلي، وللمرة الثالثة في تاريخه..

وثأر من هزيمته في الدوري، وفي السوبر المصري العام الماضي.