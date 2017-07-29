الزمالك ينفي احتجاز مدربه البرتغالي ويقيله

القاهرة- وكالات

اتفق نادي الزمالك المصري، رسميا مع البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، على فسخ التعاقد بشكل ودي بينهما ، ليرحل عن القلعة البيضاء بعد فترة من الشد والجذب والتصريحات الهجومية بينهما. وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع المدرب بمقر النادي، في حضور مندوبي السفارة البرتغالية ،

وتم الاتفاق علي أن يحصل المدير الفني علي شهر ونصف شهر جزائي، من أصل 3 شهور شرط جزائي، والتنازل عن الباقي. وكان إيناسيو قد اتهم إدارة الزمالك باحتجازه داخل النادي، وهو ما نفاه مسئولو الأبيض قبل قدوم مندوبي السفارة البرتغالية، وتم إنهاء الأمر بينهما بشكل ودي. وخضع المدرب للتحقيق في حضور مندوبي السفارة البرتغالية، ودافع عن نفسه أمام انتقادات الإدارة ضده.