الزمن الجميل من تراث الأحساء

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الدمام-حمودالزهراني

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في رعاية الفتيات بالأحساء برنامج بعنوان (الزمن الجميل) بالتعاون مع قسم الأنشطة وبمشاركة نزيلات المؤسسة والذي يهدف الى اثراء المستفيدين بمعلومات قيمة عن مميزات التراث وشرح الادوات التي كانت تستعمل في زمن الاجداد واظهار كل ما خلفته لنا الاجيال السابقة في مختلف الميادين وانماط حياتها وسلوكها.

وتخلل البرنامج تنظيم معرض يحتوي على الادوات التراثية القديمة اشتمل على العديد من الاركان المتعلقة بالتراث وقيام الفتيات بتنفيذ عرس عربي من خلال تمثيلهن وتقديمهن لزفة العريس والعروس بحسب العادات القديمة وتفاعل الجميع مع هذه الفقرة على اصوات من الانشاد التراثي القديم.

وأشرف على الأكل الشعبي مجموعة من الموظفات ومن ثم تناول الجميع وسط الفرحة والأعجاب بمثل هذه الفعاليات وتم ختام البرنامج بالإشادة بالجهود المقدمة وتقديم الشكر والعرفان من قبل مديرة المؤسسة للمشاركات .