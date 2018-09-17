الزهراني : مدرب أجنبي في طريقه لتدريب ” الاتحاد “

جدة – بدر النهدي

نفى المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، وعضو مجلس الإدارة، خميس الزهراني ، ماتم تداوله في الساعات القليلة الماضية، عن نية إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري

وأشاد الزهراني في تصريح خص به” البلاد” بالمدرب سعد الشهري؛ كونه كفاءة وطنية عالية نفخر بها ، لكنه قال أنه ” لا نية لإدارة النادي بالتعاقد معه في الوقت الحالي؛ من أجل تولي قيادة الفريق”

وأكد الزهراني أن إدارة النادي اقتربت من حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، سيتولى قيادة دفة الجهاز الفني بالفريق الأول في المرحلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تم الاتفاق معه

وطمأن الزهراني جماهير العميد على أن العمل لم يتوقف في الإدارة الاتحادية لحسم هذا الملف منذ إعلان إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز

وشدد الزهراني بأنه تم دراسة أكثر من ملف لمدرب أجنبي منذ يومين لتولي مهام الفريق.