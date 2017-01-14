الزهراني يتوج إدارة الدمام ببطولة الدفاع المدني 38 بالشرقية

الدمام-حمودالزهراني

برعاية العميد محمد بن يحيى الزهراني مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اختتمت البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية 38 مساء أمس الأول بمواجهة جمعت إدارة الدمام بإدارة الاحساء وانتهت بفوز ادارة الدمام بهدف وحيد دون مقابل.

وبحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق بدر العبدالكريم ورئيس نادي الترجي حسان الجشي وعضو شرف نادي القادسية محمد النهدي انطلق الحفل الختامي بكلمة اللجنة المنظمة والتي القاها العقيد عبدالهادي القحطاني، تلتها كلمة الفرق المشاركة والتي القاها العقيد محمد النمر، تلا ذلك اوبريت انشادي للمنشد فهد محفوظ.

ثم قام راعي الحفل بتكريم اصحاب المراكز الاولى في جميع الألعاب حيث حصدت ادارة الاحساء على كأس المركز الاول في منافسات لعبة السباحة (جماعي) بينما في جوائز اللعب الفردي حصل اللاعب عادل الجعيب على جائزة المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الجري 1200م ،

وحصل اللاعب محمد الشبيب من ادارة الدمام على المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق الجري 400 م ، وحصل اللاعب نسيم البلادي من إدارة الأحساء على المركز الاول في سباق السباحة (حُر) بينما حصل اللاعب هشام ابوشهاب من مديرية الدفاع المدني والشؤون الفنية على المركز الاول في سباق السباحة (الفراشة)

و حصل على جائزة المراكز الأولى في سباق (الغوص) هاشم اليوسف من مركز تدريب الدفاع المدني بالشرقية وحصل اللاعبان عبدالله المطر وزهير ال فردان من إدارة القطيف على جائزة المركز الأول والميداليات الذهبية في لعبة تحدي رجل الاطفاء.

اما الجوائز الفردية في لعبة كرة القدم فقد حصل اللاعب محمد الشبيب من ادارة الاحساء على جائزة افضل لاعب في البطولة اما جائزة أفضل حارس فقد ذهبت لحارس ادارة القطيف نذير ابو سرير وحصل على جائزة هداف البطولة احمد الشمري من ادارة الخبر.

ثم قام سعادة العميد محمد الزهراني بتتويج فريق ادارة الدمام بالمركز الاول في كرة القدم بكأس البطولة والمركز الاول والميداليات الذهبية وحصل على المركز الثاني ادارة الاحساء الكأس والميداليات الفضية.

من جانبه شكر العميد محمد يحيى الزهراني كافة اللجان العاملة في تنظيم البطولة على العمل الكبير الذي قدموه كما قدم شكره لنادي الاتفاق على استضافته للبطولة وكذلك كافة الرعاة المشاركين على دعمهم.

واكد العميد الزهراني ان البطولة أتت ثمارها من خلال استمرار التواصل بين قطاعات الدفاع المدني وافراد المجتمع، وكذلك رفع المعدل اللياقي لدى المشاركين في البطولة والذي يمثل غالبيتهم الأفراد المتواجدين في الميدان.