الزواج من غير السعوديين يشعل تويتر

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جدة ــ البلاد

تصدر هاشتاغ (#سعوديات_مايبون_الا_عيال_ديرتهم) ترند المملكة العربية السعودية، وانقسمت المغردات اللاتي شاركن في استخدام الهاشتاغ إلى فريقين، فعبر البعض منهن عن تأييدهن للموضوع وقالت إحداهن في هذا السياق “صح مهما قلنا مالنا إلا عيال بلادنا ولا نريد لهم إلا الخير والفائدة”.

بينما قالت فئة أخرى إنهن لا يرغبن في الزواج من رجل سعودي لأن الكثيرين منهم “يسيئون للمرأة ويعنفونها” على حد قولهن. وطالبت أولئك الفتيات من مستخدمي تويتر “عدم التعميم”.

كما شارك العديد من الرجال في نشر الهاشتاغ مؤكدين أنهم يرغبون في الزواج من فتيات بلدهم قائلين إن السعوديات “تاج راسهم وفخرهم”، وطلب البعض منهم من الفتيات السعوديات “الابتعاد عن طلب المهر العالي”.