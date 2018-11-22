الزيارات الملكية يعلو بها حاضرنا ويزهو مستقبلنا

سكاكا – واس

عبر عدد من المسؤولين بمنطقة الجوف عن فخرهم واعتزازهم -مع وافر السرور- بالزيارة الميمونة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمنطقة، وفي طياتها مبشرات تواكب وتلبي طموحات وتطلعات جميع مكونات المجتمع في الجوف.

فقد رحب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف عبدالله بن أحمد الأحمري -باسمه وباسم كافة منسوبي الفرع بمنطقة الجوف- بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لمنطقة الجوف.

وقال الأحمري : إن قلوبنا تغمرها السعادة والفرح والشوق، فسعادة الجوف وأهلها لا توصف ولا تسعها الكلمات بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ،مبينا أنها لحظات تاريخية تجتمع فيها القيادة والشعب الوفي على أرض الجوف لترسم إحدى صور التلاحم، وتوثق واحدًا من المشاهد الوطنية الصادقة.المملكة العربية السعودية 2030 .

• تحقيق أهداف الرؤية•

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيّح -باسمه وباسم منسوبي التدريب بالجوف- أن منطقة الجوف تبتهج بالزيارة الملكية الغالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للالتقاء بأبنائه وشعبه الوفي، وتدشين عدد من المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادي العالي، والتي تبشر بنقلة نوعية على المستوى العالمي، ضمن تنمية مجتمعية راقية، تتطلع لأفق زاهر -بإذن الله- وفق رؤية المملكة 2030.

بدوره عبر مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف أمين عام مجلس التنمية السياحية الدكتور جهز بن برجس الشمري عن افتخاره واعتزازه بهذا المقدم الميمون لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه – لمنطقة الجوف، فهي زيارة عزيزة على قلوب الجميع، ويتجسد فيها حرص القيادة الكريمة لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن في شتى بقاع هذا البلد الكريم، ودعمه – أيده الله – الشخصي لنمو وتقدم وازدهار هذا الوطن العظيم “.

وعبر مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل سلامة ندا الزارع , عن سعادة منطقة الجوف وأهاليها بزيارة الوالد القائد التي ستبقى عالقة في الأذهان ، حيث إنها تجسد معاني عظيمة وسلوكًا قويمًا انتهجه المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله – وسار عليه من بعده أبناؤه البررة وفقهم الله لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي من حرصه واهتمامه – أيده الله – بالوطن والمواطن، وبما تحمل من خير ونماء ليس لمنطقة الجوف فحسب، بل لجميع مناطق المملكة، في مشهد يعكس مدى التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، منوهًا بما توليه حكومة المملكة لجميع قطاعات الدولة بالرعاية والدعم المادي والمعنوي .

ووصف رئيس المحكمة الإدارية بسكاكا الدكتور متعب بن عايد العنزي من جانبه زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لمنطقة الجوف: بالمباركة على المنطقة وأهلها ، وهي تعبير عن حرص القيادة الدائم على تلمس حاجات الوطن والمواطن والوقوف عليها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة الجوف أسعد عبدالعزيز المرشد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله – إلى منطقة الجوف تحمل الخير الكثير في ازدهار المنطقة وتنميتها ، وستفتح نافذة للمبدعين من أبناء منطقة الجوف وجميع المناطق للمشاركة والعمل على نجاح هذه المشروعات المثمرة بإذن الله .

كما رحب مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف ذويبان الخالدي بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمنطقة الجوف ، معربًا عن فرحه أهالي المنطقة وسعادتهم بزيارة الميمونة، ودعواتهم لقيادة المملكة بالحفظ والرعاية، وأن يديمهم الله ذخرًا للوطن والمواطنين .

ونوّه بمشاعر مثقفي منطقة الجوف بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – بالبهجة والسرور ، مبرزين ما حازت عليه الحركة الثقافية من عناية واهتمام بما يؤكد الدور الريادي للمملكة.

• رخاء الوطن والمواطن •

من جانبه وصف مستشار إمارة منطقة الجوف والمشرف العام على التخطيط والتطوير الدكتور جهاد بن صالح زين العابدين هذه الزيارة بالزيارة الميمونة لمنطقة الجوف وما سبقها وما سيليها من زيارات لمناطق أخرى من مناطق المملكة، مشيرًا إلى تجسيدها حرص القيادة الرشيدة الكبير، والاهتمام والعناية البالغة التي تبذلها للوقوف عن كثب على أحوال المواطنين واحتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم في كل محافظة وكل مدينة ومركز وقرية.

وعدّ مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني زيارة الملك المفدى – رعاه الله – للجوف، رمزاً على حرصه ومتابعته الدائمة والحثيثة – أيده الله – لما فيه خير الوطن والمواطن.

كما أبان مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف فيصل بن حواس الشمري أن الله حبا مملكتنا الحبيبة بقادة جل ما يطمحون إليه هو إعلاء كلمة التوحيد ، وتنمية هذا الوطن الغالي ، والوقوف على احتياجات المواطنين؛ انطلاقاً من سياسة الباب المفتوح ، وذلك منذ تولي جلالة الملك عبد العزيز – رحمه الله – ، وأبنائه الذين ساروا على نهجه القويم ، حتى عهدنا الحالي بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

ولفت مدير عام الأحوال المدنية بالجوف نادر بن غالب العتيبي الانتباه إلى الحفاوة التي استقبلت بها الجوف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتترجم مدى الحب والولاء الذي يحمله سكان وأهالي المنطقة لقيادتهم، وتعكس حقيقة الفخر والاعتزاز والمسؤولية لدى القيادة الرشيدة تجاه هذا الحب والولاء، من خلال كبير المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

• أمنٌ وتنمية •

كما وصف قادة ومسؤولو مختلف القطاعات الأمنية في منطقة الجوف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمنطقة بجولة النماء، لاسيما وهي تمثل امتداداً لزيارات سبقتها للملك المفدى – أيده الله -، في صورةٍ تجسد حرصه على الالتقاء بشعبه الوفي في مختلف المناطق، وسط أمنٍ وأمان، حاملاً معه ملفاتٍ ومبادراتٍ وتباشير بمشروعات تنموية، تؤكد المضي قدماً وفق خطط مرسومة تضمن – بعون الله – الوصول بنجاح للنتائج المرجوة من رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أشار مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قَحّاط بن محمد قَحّاط، إلى عزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – وفقهما الله – على مواصلة واستمرارية العمل بصفة دؤوبة من أجل استحداث المشروعات والمبادرات الرامية لبناء وتطور مختلف مناطق المملكة، وبذل الجهود اللازمة لتسريع عجلة العمل لبلوغ الطموح والتطلعات، في سبيل تطبيق واحد من أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتحقيق تنمية شاملة.

ووصف قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء خالد بن مياح زعل الفقير من جهته فرحة منسوبي حرس الحدود بالجوف بشكلٍ خاص، ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة عموماً، بزيارة خادم الحرمين الشريفين، لاسيما وأن ذلك يؤكد مدى الأمن والاطمئنان الذي يعيشه شعب المملكة في كل شبر بها، رغم ما تشهده الساحة الإقليمية من عواصف واضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية، وهي النعمة التي أنعم الله بها على المملكة، ونحمده سبحانه وتعالى عليها ونسأله أن يسدد رمي أبنائنا البواسل على حدود الوطن، وأن ينصرهم بأن يظلوا كما هم سداً منيعاً عن حياض الوطن ومقدسات المسلمين.

بدوره نوّه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني بسعادة جميع أهالي منطقة الجوف بهذه الزيارة المباركة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً أنها تحمل عنواناً لها وفي تفاصيلها معاني الحب والتقدير وتبشر باستمرار قصة التنمية والازدهار والنمو التي بدأت منذ تأسيس هذه البلاد المباركة، خصوصاً على مستوى هذه المنطقة التي دائماً ما كانت على غرار غيرها من مناطق المملكة محتضنة لمبادرات ومشروعاتٍ تنموية ترسم جانباً من معالم خريطة الغد المشرق لوطننا الغالي.

وأكد مدير جوازات منطقة الجوف اللواء محمد بن مقرن الزامل أن هذه الزيارة تكشف مدى حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على تلمس احتياجات المواطنين، والوقوف عليها عن كثب، وتقديم كل ما يمكن لتوفير سبل الراحة والأمن والأمان للمواطن، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك المفدى وولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمضي قدماً بالمسيرة التنموية التي تشهدها منطقة الجوف.

من جانبه أشار مدير سجون الجوف العميد بندر بن خلف الراشد إلى مظاهر البهجة والفرحة اللتين ارتسمت وتزينت بهما شوارع سكاكا ومحافظاتها، وتعكس ما حوته مشاعر أهلها وأبنائها وسكانها، بهذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، في منظر يؤكد لحمة وطنية فريدة، طالما كانت محل فخر واعتزاز لنا جميعاً في هذا الوطن، الذي تتواصل فيه حكايات يسطرها تاريخ الدول تنميةً ونهضة وهمة على تأكيد الحضور العالمي اقتصادياً وسياسياً، بوصف المملكة ضمن أكبر بلدان العالم تأثيراً في هذا الصدد.

ودعا مدير مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها، الذي طالما تجسد في مثل هذه الزيارة الميمونة التي تستقبل فيها الجوف الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – ، مشيراً إلى العلاقة المثالية بين القيادة والشعب التي دائماً ما تثمر عن وافر العطاء والتكاتف والمحبة وتجديد الولاء والطاعة.