الزياني وأمين مجلس وزراء الداخلية العرب: تكريم ولي العهد بميدالية (جورج تينت) لجهوده المقدرة في محاربة الإرهاب

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الرياض – واس

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالغ التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بمناسبة تسلم سموه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن حصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على هذه الميدالية الرفيعة يعبر عن التقدير والعرفان للجهود الحثيثة والملموسة التي قام بها سموه لمحاربة الإرهاب ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويات الإقليمية والدولية كافة.

وأكد معالي الدكتور الزياني أن مكافحة التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية كان ولا يزال الشغل الشاغل لسمو الأمير محمد بن نايف الذي آمن دائماً بأن مكافحة الإرهاب لابد أن تتم في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والإعلامية،

وعلى المستوى الدولي عبر تكاتف جهود المجتمع الدولي. وأعرب عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في مكافحة الخلايا الإرهابية في المملكة،

ورصد وملاحقة عناصرها المجرمة ووقاية المجتمع من شرورها وأعمالها الإجرامية المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة. وأشاد معالي الأمين العام بالدعم السخي والمساندة الدائمة التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للأجهزة الأمنية

لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها ومحاربة فكرها الضال وتجفيف مصادر تمويلها، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والسلام، ويكلل مساعيها الخيرة بالتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

كما أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن اعتزاز المجلس وفخره بتسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، ونظير إسهامات سموه ـ حفظة الله ـ الرائدة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس الأول أن هذا التكريم يدلُ على تقدير المجتمع الدولي للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وللدور الذي قام به في اجتثاث الفكر المتطرف والقضاء على جذوره، مما كان له الأثر البالغ في تقويض مخططات الجماعات الإرهابية المتطرفة في النيل من أمن واستقرار المملكة.

وأشار معاليه إلى أن هذا التكريم يدلُ أيضًا على جهود المملكة الكبيرة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال محاربة الفكر المتطرف الذي يغذيه، منوهًا بالدور الكبير لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في تصحيح الأفكار المنحرفة والضالة لدى الشباب المغرر بهم وإعادة هؤلاء الشباب إلى جادة الصواب، وهي تجربة أثبتت نجاعتها محليًا ودوليًا.

وأثنى الدكتور كومان على الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه نابع من موقفها الثابت والحازم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيًا كان مصدره وأهدافه، الذي يتجسد في دعمها المستمر للجهود العربية والدولية كافة لمكافحة هذه الآفة.

ولفت معاليه في هذا الصدد النظر إلى تكرم المملكة باستضافة المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب الذي يعمل في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث وفرت له مقرًا دائمًا بمدينة الرياض، واضطلعت بموازنته السنوية ورفدته بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامه في تعزيز التعاون العربي في مكافحة التطرف والإرهاب.