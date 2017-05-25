الساحل يحقق لقب بطولة الأحياء في دورتها التاسعة

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جدة-عبدالعزيز عركوك

توج وكيل محافظة جدة محمد الوافي، فريق الساحل من حي البوادي بكأس بطولة مركز الأحياء التاسعة، والتي أقيمت تحت رعاية محافظ جدة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وذلك عقب فوزه على فريق نمور السامر بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بملعب رديف الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وقد جاءت الأهداف الثلاثة في شوط المباراة الأول، بعد أن تقدم الساحل بهدف عن طريق محمد مدني عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك نمور السامر هدف التعادل، الذي سجله أسامة الزبيدي عند الدقيقة ،17 وتبعه محمد بشير بإحراز الهدف الثاني لنمور السامر، قبل نهاية الشوط الأول، وفي الحصة الثانية تمكن فريق الساحل من العودة إلى المباراة بتسجيل الهدف الثاني، ثم الثالث في آخر دقيقة من عمر اللقاء عن طريق المهاجم سعد كيتا، ليعلن فوزه فريقه بلقب البطولة. وكان ملعب المباراة قد شهد حضورا كبيرا من جماهير الفريقين. يذكر أن البطولة تقام سنويا بمدينة جدة، بمشاركة أكثر من 200 فريق، وأكثر من 6000 مشارك، ويتم توزيع الفرق على مجموعات مابين وسط، وشمال، وجنوب جدة، وإقامة بطولات قصيرة، ثم التأهل لعدة مراحل، لحين الوصول إلى المباراة الختامية، وقد أقيمت الكثير من المواجهات على ملاعب ناديي الأهلي، والاتحاد.