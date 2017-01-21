(الساونا) تساعد على صحة المخ

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هلسنكي – وكالات

خلصت دراسة فنلندية إلى أن التردد على الساونا بشكل منتظم يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر وكذلك الوفاة بأمراض القلب.

ووجد باحثون بجامعة إيسترن فينلاند علاقة بين التردد على الساونا وأمراض الذاكرة بعد متابعة أكثر من 2300 رجل فنلندي في منتصف العمر لمدة 20 عاما.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يترددون على الساونا من أربع إلى سبع مرات أسبوعيا أقل عرضة بنسبة 66 بالمئة للإصابة بالخرف وأقل عرضة بنسبة 65 بالمئة للإصابة بالزهايمر من أولئك الذين يذهبون للساونا مرة واحدة أسبوعيا.

وقال ياري لوكانين كبير الباحثين وأستاذ الطب الإكلينيكي بجامعة إيسترن فينلاند “أخذنا في الاعتبار عوامل أخرى في نمط الحياة مثل النشاط البدني والعوامل الاقتصادية والاجتماعية… هناك تأثير مستقل للساونا على تلك النتائج.”

ولاحظ أن الدراسة أشارت فقط لوجود ارتباط بين الساونا وأمراض الذاكرة وأنه ينبغي تجسيد النتائج من خلال مزيد من الدراسات على فئات عمرية مختلفة وعلى جنسيات أخرى وعلى نساء.