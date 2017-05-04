السبتي يكرّم الفائزين بجائزة ” قياس ” للتميز في عامها الخامس

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كرّم معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، بحضور سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس , مساء اليوم , الطلاب والطالبات المتميزين في اختباري القدرات والتحصيل الدراسي، والمدارس المتميزة، وذلك في حفل جائزة قياس للتميز الذي أقيم في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض.

ومُنحت الجائزة هذا العام لـ (12) طالباً،و (13) طالبـة مـن خريـجي الثـانوية (بقسميها الطبيعي والإنساني) الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي، الذي أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة، وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين.

والطلاب المكرمين هذه السنة هم : عبدالرحمن محمد رجاء حامد رزق، كيرلس صموئيل نسيم الصيفي، كميل حبيب بن حسن آل حمود، عبدالحكيم سلطان علي المعارك، يوسف بهاءالدين محمود حافظ، فتحي محمد فتحي، عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن محمد، محمد حافظ حسن محمد، علي سليمان علي العماري، حمزه طارق حمزه شفي، خالد بدر بن محمد السليم، فيصل خالد بن سعود المبدل، وأما الطالبات المكرمات هن: شذى عبد الكريم سليمان تيم، خديجة حمدي فاروق عبدالسلام فرج، إيمان ايمن حفظي الصعيدى، نيره وليد أبو الوفا محمد، غدير عباس عبدالله الحسين، سلمى سليمان صويلح العلوي، مجد عبدالرحمن عبدالله بن خنين، فاطمه حميد بن حسين الطريفي، إثابة حسين بن فرج العمران، شهد عبدالله بن محمد الهزاع، رواء ناصر عبدالله الوهيبي، مها بدر بن مهدي اليامي، أثير محمد عبدالله الشريف.

بعدها تم تقديم دروع وأوسمة للمدارس المتميزة وذلك وفق ضوابط ومعايير الجائزة، وهي تمنح للمدارس الخمس الأول للبنين والمدارس الخمس الأول للبنات التي تحقق أعلى متوسط في اختبارات المركز، ويؤخذ متوسط درجات الطلاب والطالبات من المدرس في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، كما يجب ألّا يقل عدد الطلاب و الطالبات في المدرسة عن 50 طالبًا أو طالبة، وأن يكون ترتيب المدارس على أساس أداء طلابها في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الجائزة ، وفي حال حصلت مدرسة على الجائزة ثلاث سنوات متوالية، فإنها تمنح في المرة الرابعة وسامًا تمتلكه المدرسة.

والمدارس المتميزة التي حصلت على الوسام هي: ثانوية الجامعة الأهلية بنين بالخبر، ثانوية الجامعة الأهلية بنات بالخبر، ثانوية الفلاح بنين بمكة المكرمة، ثانوية تحفيظ القرآن بنات بالهفوف، أما المدارس التي حصلت على دروع هي : ثانوية دار العلوم بنين بصفوى، ثانوية الظهران الأهلية بنات بالخبر، ثانوية أجيال المواهب بنين بالخبر، الثانوية الأولى بنات بالرياض، ثانوية دار الحكمة بنين بالقطيف، الثانوية الثامنة بنات بالقطيف، ثانوية الأمام أبن كثير بنين بالرياض، الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن بنات بالدمام، الثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن بنات بالرياض.

وفي الختام كرّم معالي رئيس هيئة تقويم التعليم راعي الجائزة ممثل البنك الأهلي التجاري , كما تسلم معاليه درعاً تذكارياً من سمو رئيس المركز ، ثم التقطت الصور التذكارية مع الطلاب الفائزين ومدراء المدارس المتميزة.