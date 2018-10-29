السبيعي والعرجاني يخطفان لقب البلوت والمليون ريال

الرياض- البلاد

حقق اللاعبان “ضويحي السبيعي، ومسفر العرجاني” عن مجموعة السبيت، لقب بطولة المملكة الثانية للبلوت، التي أقيمت منافساتها في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ، بعد تغلبهما على الثنائي سامي العوفي ومحمد آل ضعين” عن مجموعة الديمن، في المباراة النهائية، ونالا كأس الهيئة العامة للرياضة، وجائزة المليون ريال، فيما نال الثنائي جائزة المركز الثاني ومقدارها نصف مليون ريال.

وحل في لثالث الثنائي صقر العمار وبدر القحطاني، وحصلا على نصف مليون ريال، فيما احتل المركز الرابع عبد الله الشهراني، ورزق الله العتيبي وحصلا على 250 ألف ريال.

وتأتي البطولة كإحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، في مقدمتها لعبة “البلوت” التي تعد أحد الألعاب الشعبية في المنطقة وتحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية.