السجائر تختفي قريبا من المملكة

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جدة – البلاد

شهدت الأسواق ومنافذ بيع الدخان امس إقبالا كبيرًا على شراء السجائر بمختلف أنواعها، عقب انتشار أخبار بتطبيق الأسعار الجديدة بداية من الأسبوع المقبل، وارتفاعها بنسبة 100%، ما تسبب في نفاد الكميات من الأسواق بالكامل.

وأقدم المدخنون على تخزين كميات كبيرة خوفًا من ارتفاع أسعارها في ظل تردد تسريبات بهذا الشأن خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عدد من الباعة في المحلات أن السوق قد يبدأ مطلع الأسبوع المقبل ببيع السجائر بالأسعار الجديدة التي تأتي مضاعفة للأسعار الحالية بالأسواق.

وأشارت وثيقة التوازن المالي الصادرة الأسبوع الماضي، إلى أن ضريبة المنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ستطبق في الربع الثاني من العام المقبل 2017، وتم تحديد نسبة 100% ضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، بينما حددت ضريبة المشروبات السكرية بـ50%.

وتوقع خبراء في الطب وفي الاقتصاد أن يختفي الدخان من المملكة نهائياً في السنوات القليلة القادمة وذلك نتيجة الوعي الصحي إضافة إلى النظرة للمردود من النفقات الشخصية لشراء أحد أهم مصادر الأمراض وهو مادة “النيكوتين” بكل أنواعها.