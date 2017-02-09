السجن عامين و “80” جلدة لامرأة شهَّرت بطليقة زوجها في مواقع التواصل

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أصدرت محكمة في المدينة المنورة، حكما بالسجن والجلد بحق امرأة قذفت طليقة زوجها في مواقع التواصل الاجتماعي

وشملت العقوبة السجن لمدة عامين وجلدها 80 سوطاً وتغريمها 10 آلاف ريال تدفع لبيت مال المسلمين.

وتلقت الجهات المختصة بلاغاً من مواطن أفاد فيه أن شقيقته تواجه حملة تشويه وقذف في عدد من المواقع الإلكترونية

ولا يعرف مصدر تلك الاشاعات حيث تتبعت على إثره الجهات الأمنية الملقم المستخدم.

ومن خلال تتبع الهاتف اتضح أنه باسم طليقها الذي أقر خلال التحقيق معه أن هذا الملقم يستخدمه هو وزوجته الجديدة

نافياً أن يكون قد دخل مواقع الإنترنت التي فيها عبارات القذف والشتم لطليقته.

وباستدعاء زوجته اعترفت بجريمتها التي بررتها بأنها كانت تخشى من قيام زوجها بإعادة طليقته إلى عصمته خاصة

وأنها قد علمت بوجود مساع للصلح بينهما.

وعلى إثر ذلك قامت هيئة التحقيق والادعاء العام بإحالة ملف القضية لمحكمة المدينة المنورة

لتطبيق عقوبة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.