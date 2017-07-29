السجن لكنديين تزوجا عشرات النســاء

كندا – وكالات

أصدرت محكمة كندية، حكما بالسجن بحق رجل تزوج بـ25 سيدة، خلال وقت واحد، وأنجب منهن 125 طفلا، كما أدانت المحكمة رجلا آخر تزوج بخمس نساء.وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن الرجلين يعيشان مع زوجاتهما وأبنائهما في مجتمع معزول بعيدا عن الناس، لكنهما حوكما أمام القضاء طيلة سنوات. وعاشت الأسرتان في بلدة معزولة تعرف بـ(باونتفول) ويبلغ عمر ونستون بلاكمور المتزوج بـ12 سيدة، 60 سنة فيما يصل عمر جيمس أولر المتزوج بخمس نساء، 53 عاما لكن عدد أبنائه غير معروف.ولم تحدد المحكمة بعد المدة التي سيقضيها الرجلان في السجن، تطبيقا للقانون الكندي الذي يحظر تعدد الزوجات.

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