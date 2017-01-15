السجن والجلد لأب تحرش جنسيا بابنه وابنته في جدة

جدة ــ البلاد

قضت المحكمة الجزائية بجدة بالسجن 15 عامًا مع 1500 جلدة متفرقة، على أب أدين بالتحرش بابنه وابنته القاصرين، واستبعدت حد الحرابة، لعدم توافر الأدلة الموجبة له.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تقدم الابن بشكوى إلى الشرطة، قال فيها: إن والده يعتدي عليه، وعلى أخته بالقوة، فأحيل الطفلان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي عليهما.

وجاءت الفحوصات على القاصرين سلبية لأي مظهر اغتصاب جنسي أو اعتداء، مع عدم استبعاد تعرضهما لإيذاء جنسي متكرر على فترات متباعدة.

وقال الابن، خلال التحقيقات: إنه تعرض للاغتصاب الجنسي من أبيه عدة مرات؛ أولاها كانت قبل 5 سنوات، ثم أخذ يكرر ذلك، فيما قالت الفتاة: إن أباها اعتدى عليها عدة مرات، وهي نائمة؛ كانت أولاها قبل سنتين.

وواجه ناظر القضية الأب بأقوال ابنه وابنته، فاعترف بالتحرش بهما، دون اغتصابهما، فتمت المصادقة على ذلك شرعا، وقررت أغلبية المحكمة أن حد الحرابة لا ينطبق على الوقائع الثابتة بحق الأب، وأمرت بالحكم عليه تعزيرًا بالسجن 15 عامًا، مع جلده 1500 جلدة، توزع على 30 دفعة.