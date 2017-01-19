السجن والجلد لـمحتالة أطقم الألماس بجدة

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جدة – البلاد

حكمت المحكمة الجزائية بجدة على إحدى الفتيات بالسجن عامًا، و100 جلدة لاحتيالها على محل مجوهرات شهير بحي الخالدية بجدة، فقد زعمت أنها ابنة رجل أعمال شهير، وحصلت منه على أطقم ألماس بقيمة 5 ملايين ريال.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى طلب الفتاة من صاحب المحل، إرسال صور أطقم من الألماس عبر تطبيق “واتساب”؛ حيث اختارت عدة أطقم بلغت قيمتها 5 ملايين ريال.

وأوهمت الفتاة صاحب المحل، أنها حوّلت قيمة المجوهرات والألماس عن طريق حوالة بنكية، أرسلت صورة منها عبر تطبيق “الواتس” إلى أحد العاملين بالمعرض، وأرسلت عقب ذلك مندوبًا عنها لاستلام أطقم الألماس.

وقدم صاحب المحل بلاغًا رسميًّا عما تعرّض له من نصب واحتيال، وجمع فريق البحث والتحري كامل المعلومات، للقبض على الفتاة ووالدتها، التي اتهمت بالتستر على ابنتها؛ حيث جرى إيداعهما سجن بريمان بجدة، وتم إحالتهما إلى الجهات القضائية، فقضت بالحكم المذكور.