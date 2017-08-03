السجن والغرامة للمتسترين على المخالفين

الرياض – البلاد

حذرت المديرية العامة للجوازات المواطنين الذين يمكنون عمالتهم الخاصة من العمل لحسابها الخاص أو العمل لدى الغير؛ من تطبيق عقوبات مشددة بحقهم تتضمن الغرامة المالية والسجن. وأكدت المديرية عبر حسابها الرسمي، في “تويتر” أن عقوبة تمكين العمالة الخاصة من العمل لحسابه الخاص أو العمل لدى غيره؛ غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. وأوضحت المديرية أن عقوبة قيام المواطن أو المقيم من الأفراد بتمكين عمالته الخاصة من العمل لحسابه الخاص أو العمل لدى غيره؛ تتعدد بتعدد المخالفين، وأنه في المرة الأولى تكون العقوبة هي الغرامة 15 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل إن كان المخالف وافدًا. وفيما يتعلق بالمخالفة للمرة الثانية، أشارت المديرية إلى أن عقوبتها الغرامة بمبلغ 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والترحيل إن كان المخالف وافدًا.

وفي المرة الثالثة تكون العقوبة غرامة 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والحرمان من الاستقدام 5 سنوات والترحيل إن كان المخالف وافدًا.

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