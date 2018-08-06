السجن والغرامة للموظف المزور

جدة – البلاد

أوضحت النيابة العامة أن السجن والغرامة عقوبة الموظف العام الذي تثبت إدانته بالتزوير ، مؤكدة أن هذه الجريمة تعد من الظروف المشددة للعقوبة.

وقال حساب النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن الموظف العام الذي يزوّر محرراً مكلفاً بتحريره بحكم وظيفته، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل سبع سنوات وبغرامة تصل سبعمائة ألف ريال.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت مؤخرا أن من صور جرائم التزوير ، الحصول بالخداع أو الغش على إمضاء أو بصمة أو ختم لشخص لايعلم مضمون المحرر ، وإجراء أي تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات تغير مضمونه.