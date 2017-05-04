السجن 14 عاماً لعاملة حاولت قتل طفلتين بجازان

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جازان ــ البلاد

قضت محكمة بنجران بسجن خادمة أثيوبية 14 عاما و جلدها 1300 جلدة بعد اعتدائها بوحشية على الطفلتين (رغد ـ ورؤى) وأمهما في منزلهم بقرية صنبة بجازان.

وتعود تفاصيل الواقعة التي نجت منها الطفلتان وأمهما من الموت، إلى شهر يناير الماضي عندما حاولت عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية قتلهن بقرية صنبة بجازان، وذلك بالاعتداء عليهن بوحشية، وهربت عند تدخل الجيران، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى نتيجة إصابتهن بإغماء وكسور بالرأس لإسعافهن؛ إذ ضربت الخادمة رأسي الطفلتين بجدار الغرفة بكل قوتها، فتعالت أصواتهما تستغيثان بأمهما التي أسرعت في محاولة منها لإنقاذهما من يدي العاملة المنزلية، لتلحق بهما الأم عندما اعتدت عليها هي أيضا.

وقد فشلت كل محاولات العاملة في الهروب، ونجحت الشرطة في القبض عليها بأحد احياء القرية، وتم إيداعها قسم التوقيف بالشرطة حتى صدر عليها الحكم القضائي سالف الذكر والذي تضمن تنفيذ 600 جلدة من عقوبة الجلد الصادرة بحق الجانية في جامع القرية التي شهدت الحادثة.