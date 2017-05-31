السجن 4 سنوات والغرامة 3 ملايين لـ(الهاكرز) بالمملكة

جدة ــ البلاد

كشفت هيئة الاتصالات عن عقوبات مشددة في مواجهة المتسببين في اعاقة خدمة الانترنت اوتشويشها، ما يعرف اختصارا بـ(الهاكرز) تصل الى السجن 4 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال.

وقالت الهيئة، في تغريدة على حسابها بتويتر، امس “الثلاثاء” “إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت، يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.

وحددت الهيئة عدة أدوات للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، كأن يتم البلاغ من خلال أقرب مركز للشرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن” على الأجهزة الذكية التابعة للأمن العام أو البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر).

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