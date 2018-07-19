السجن 5 سنوات و1200 جلدة للمعتدين على رجلي أمن بالمدينة

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً بالسجن 5 سنوات، والجلد 1200 جلدة، وغرامة مالية على الأشخاص الذين اعتدوا بالضرب على رجلي أمن بالمدينة المنورة.

وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يعد ابتدائياً، وأفهمت المحكوم عليهم بحقهم في الاستئناف خلال شهر من تسلمهم قرار الحكم.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر جانباً من جريمة الاعتداء على رجلي الأمن أثناء تأديتهما عملهما في إحدى النقاط الأمنية القريبة من المسجد النبوي الشريف في أواخر رمضان الماضي، حيث ترجل الجناة من مركبتهم وتوجهوا إلى مكان رجال الأمن وبدأوا بالاعتداء عليهم بالضرب.