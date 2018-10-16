السجون توقع اتفاقية لإنشاء مصنع داخل بريمان

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

وقع مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري أمس الاثنين اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة بجدة محمد كمال جمجوم، وذلك لإنشاء مصنع مصغّر داخل سجن بريمان بجدة، يدرب ويعمل فيه النزلاء ممن بقي على انتهاء محكومياتهم نحو سنة فأقل.

ويأتي إنشاء المصنع على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن تدريب النزلاء المنتهي بالتوظيف، بينما تشمل المرحلة الثانية إنتاج المواد والأدوات الطبية، بحيث يكون أعداد النزلاء المستهدفين أكثر من 100 نزيل، مقابل إعطائهم رواتب وفق ما نصت عليه لوائح التشغيل بالسجون.

ويعد إنشاء المصنع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني, التي تسعى من خلاله المديرية العامة للسجون إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إستحداث وتجديد البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وفق ما أُعلن في تدشين الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون مطلع هذا العام برعاية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

الجدير بالذكر أن “المصنع”سيتكفل بتدريب وتشغيل وتوظيف النزلاء فترة قضاء محكومياتهم بموجب عقد بين النزيل وصاحب العمل سواءً بالمصنع داخل السجن أو خارجه، بحسب قدرته الاستيعابية، متى ما صدرت اللوائح المنظمة لخروج النزيل للعمل خارج السجن أثناء فترة محكوميته.