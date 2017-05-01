السديس:الأنظمة الصارمة ستطبق بحق من يسيئ للحرمين الشريفين

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

شدّد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أن الأنظمة الصارمة ستطبق في حق كل من يسيئ للحرمين الشريفين أو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأي شكل من الأشكال، بوصف الرئاسة جهازاً مهماً من أجهزة الدولة، ولما للحرمين الشريفين من قدسية ومكانة كبيرة في نفوس المسلمين. وبين معاليه أن من عظم مكانة الحرمين الشريفين أن جعل الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة مخرج صدق، وجعل المدينة المنورة مدخل صدق فلا تقبل هذه المدينتين المحرمة أي إساءة أو إهانة, حتى تجلت نعم الخالق في تكريم خادميها وعلو مكانهم وفي المقام الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله – فهي مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين.

وأضاف أن نظام الجرائم المعلوماتية سيطبق في حق كل من يثبت عليه إساءة عن طريق مواقع التواصل أو شبكات المعلومات التي يجب أن تسخر لخدمة الدين والوطن والمقدسات. ولفت الشيخ السديس الانتباه إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة جرى تشكيلها لمحاسبة كُل من يسئ إلى جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإشاعة أو نقل خبر غير صحيح وتداوله بأي شكل من الاشكال.