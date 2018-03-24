السديس: زيارات ولي العهد تعزز العلاقات الدولية

مكة المكرمة- واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز دورها الريادي في العالم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – مشيرًا إلى أن الزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد، تبرهن على مد جسور الشراكة، وتعزيز العلاقات الدولية، التي تدعمها اتفاقيات عدة وقواسم مشتركة بين دول العالم، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام والأمن الدوليين.

وقال في تصريح له: إن تعزيز هذه العلاقات الدولية يثري دور المملكة عن طريق فرص التواصل الحضاري والتكامل الإنساني، وإن الاستثمارات المتبادلة بين المملكة، والدول الأخرى تعزيز للتنمية ورفع للكفاءات، واستثمار للطاقات البشرية، ليتحقق التوازن والازدهار والاستقرار.

وأعرب معاليه، عن أمله في أن تعود زيارة سمو ولي العهد بآثار نافعة، ومخرجات مثمرة للوطن والمنطقة، لا سيما وهي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، التي يدعمها ويعززها سموه بخطوات إصلاحية وتطويرية شاملة، ترتكز على أسس وثوابت منطلقات هذه الدولة المباركة، سائلا الله، أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها ووحدتها في ظل القيادة.