السديس يتشرف بتطييب الحجر الأسود والملتزم

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

في أول أيام شهر رمضان المبارك وضمن جولة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفقدية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس للاستعدادات القائمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من زوار وعمار قام معاليه بتطييب الحجر الأسود والملتزم، حيث دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دوماً بأفخر أنواع الطيب وأزكاه.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره. من جهة أخرى تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مساء أمس إدارات المسجد الحرام وتابع معاليه آلية سير العمل في إدارة سقيا زمزم وإدارة النظافة والفرش والعلاقات العامة في المسجد الحرام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع معاليه على الخطط الموسمية للإدارات ومدى جاهزيتها والمراد تنفيذها خلال موسم رمضان المبارك لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وزوار.