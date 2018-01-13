السديس يدشن فيلم تطهير سجاد المسجد النبوي

جدة – سالم بكوش

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبد الرحمن بن

عبد العزيز السديس الفيلم الوثائقي لبرنامج إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي وذلك ضمن حملة “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا” تحت مسمى “تطهير”

وأوضح مدير إدارة تطهير السجاد سعود بن عبد الرزاق العوفي أن الفيلم إحتوى على آلية الأعمال التي تقدمها الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة لبرامج النظافة والسجاد داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمرافق المحيطة به على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وأشار إلى أن نحو (1500 ) من القوى العاملة تعمل يومياً على نظافة وغسيل الأرضيات داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه ثلاثة مرات بمكائن غسيل مزودة بمواد النظافة اللازمة بعدد (31 )مكينة غسيل, بالإضافة إلى نظافة قواعد الأعمدة ودواليب الأحذية وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات.