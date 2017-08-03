السديس يدشن قاعات خدمات المستفيدين بالرئاسة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

ضمن استراتيجيات الإدارة الحديثة والعمل المتواصل دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قاعات والاجتماعات الجديدة بإدارة المستفيدين بالرئاسة العامة.

صرح بذلك مدير إدارة المستفيدين الأستاذ عبدالعزيز العواد وقال إن تدشين القاعات الجديدة وما تضمه من تجهيزات وتقنية حديثه تدعم الاجتماعات المقامة في هذه القاعات, لافتاً أن ما تحقق جاء نتيجة حرص معالي الرئيس العام على أن تكون البيئة المكانية مناسبة للاجتماعات في محيط العمل وبما يحقق منهجية التحول المؤسسي (2020)، وأن تكون بيئة تساعد على الاستفادة من مخرجات الدورات وورش العمل والسعي لتحقيق رؤية (2030).

من جانبه رفع مدير ومنسوبي إدارة خدمات المستفيدين شكرهم الى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حرصه واهتمامه بجميع الإدارات وبمتابعه حثيثة من نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.