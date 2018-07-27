السديس يدشّن مركز المراقبة الذاكية برئاسة المسجد النبوي

دشّن معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس , مركز المراقبة الذاكية بالمسمى الجديد ( غرفة العمليات سابقا ) بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي .

وأكد مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر أن المركز يعمل على تنسيق البلاغات ومتابعة تنفيذها وتوجيهها إلى الجهات الحكومية الأخرى والمتابعة للخدمات الميدانية ، كما يعمل المركز على متابعة ملاحظات وإقتراحات مستخدمي تطبيق الحرمين الشريفين وتنسيق الحشود التوجيه من خلاله إلى المصليات والممرات .