محليات

السديس يدشّن مركز المراقبة الذاكية برئاسة المسجد النبوي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / ذو القعدة / 1439 هـ      27 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دشّن معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس , مركز المراقبة الذاكية بالمسمى الجديد ( غرفة العمليات سابقا ) بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي .

وأكد مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر أن المركز يعمل على تنسيق البلاغات ومتابعة تنفيذها وتوجيهها إلى الجهات الحكومية الأخرى والمتابعة للخدمات الميدانية ، كما يعمل المركز على متابعة ملاحظات وإقتراحات مستخدمي تطبيق الحرمين الشريفين وتنسيق الحشود التوجيه من خلاله إلى المصليات والممرات .

ibrahim

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