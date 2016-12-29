العدد 21798 29 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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السديس يستقبل قافلة “جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية – إربد “

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السديس يستقبل قافلة “جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية – إربد “
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استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم.

قافلة آداء مناسك العمرة لجمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية ” إربد ” .

ومراكز جلالة الملك عبدالله الثاني التعليمية والطبية بالأردن  وذلك بقاعة معالي الشيخ محمد بن عبدالله السبيل .

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مما يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

قد تكفل بنفقات القافلة لأداء مناسك العمرة, بإشراف من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.

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التصنيف: محليات

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