السديس يطمئن على الخدمات ويدشّن المراقبة الذكية

المدينة المنورة- البلاد

التقى معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، وذلك بمقر وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمدينة المنورة .

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الرئاسة وقوة أمن المسجد النبوي ووضع الخطط المشتركة لموسم الحج وتنسيقها؛ بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي . وقدم السديس شكره لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة لزائري المسجد النبوي وإدخال الراحة والطمأنينة في نفوسهم ليؤدوا عبادتهم بكل راحة وأمن تام ، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديه .

كما دشّن معاليه أمس , مركز المراقبة الذكية بالمسمى الجديد ( غرفة العمليات سابقا ) بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي .

وأكد مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر، أن المركز يعمل على تنسيق البلاغات ومتابعة تنفيذها وتوجيهها إلى الجهات الحكومية الأخرى والمتابعة للخدمات الميدانية ، كما يعمل المركز على متابعة ملاحظات واقتراحات مستخدمي تطبيق الحرمين الشريفين، وتنسيق الحشود والتوجيه من خلاله إلى المصليات والممرات .