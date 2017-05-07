السديس يلتقى قوة الأمن ويبحث الاستعداد لرمضان

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

من منطلق التعاون البناء بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية التقى معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأفراد قوة أمن الحج والعمرة في ساحات الحرم ، وشكرهم على جهودهم القائمة على قدم وساق وعين ساهرة على مدار الساعة , وحثّهم على بذل المزيد استعداداَ لموسم رمضان المبارك .

من جهتهم عبّروا عن غبطتهم بهذه التعاون والتعاضد البناء بين الرئاسة والجهات الأمنية لخدمة بيت الله الحرام , راجين من المولى عز وجل أن يجعل هذه الأعمال العظيمة في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الذي لا يألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه تسهيل وتذليل العقبات لرواد وحجاج وعمار بيت الله الحرام .

واستعداداً لاستقبال شهر الخيرات والبركات اجتمع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموظفي مكتبه ، وقد شكرهم على جهودهم المبذولة لتسهيل سير العمل في الرئاسة والمسجد الحرام , عقب ذلك حثّهم على تسخير جلّ طاقاتهم وإمكاناتهم لموسم رمضان المبارك.

كما التقي معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ راجح الحارثي . وناقش معه مستحدثات إدارته استعداداً لموسم الخيرات .

وقد اطلع معاليه على سير العمل خلال جولة قام بها مع مدير الإدارة , وحثّه على تسخير الطاقات الشابة للبتّ في سير العمل والاستعداد الكامل لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام والتسهيل عليهم وتقديم المساعدة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة .