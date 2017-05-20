السد بطلا لكأس أمير قطر

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الدوحة- وكالات

توج فريق السد بكأس أمير قطر، لكرة القدم بفوزه على الريان بهدفين مقابل هدف أمس، في المباراة النهائية. وحضر المباراة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتيو، وعدد من مسؤولي الاتحاد. وأعلن الأمير تميم بن حمد خلال كلمته، قبل بداية المباراة جاهزية استاد خليفة، لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر. من جهته أكد جياني إنفانتينو، أن الاجواء في ملعب استاد خليفة متميزة جدا في نهائي كأس أمير قطر، وأن تلك الأجواء تؤكد على التجهيزات الجيدة لمونديال 2022، المقرر إقامته في قطر.