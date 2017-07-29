السرهيد يشارك في مهرجان وهران

الدمام-حمودالزهراني

يشارك علي فاضل السرهيد بطل فيلم ” هدوء في منتصف النهار ” في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة التي تتضمن عشرة أفلام عربية وذلك بدعوة كريمة واستضافة قدمتها وزارة الثقافة بالجزائر ممثلة بمهرجانها السينمائي مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي لمؤسسة كلوز ميديا.

الفيلم من إخراج علي واصل الضيف ومن إنتاج قاسم الشافعي ومن تمثيل علي فاضل و فاطمة البصري وتصوير واضاءة علي العبدالله ويساعده عادل الشافعي ومهندس الصوت عدنان المنسف ومساعد المخرج محمد النجار. وعبر مخرج العمل عن سعادته بالمشاركه في مهرجان وهران لما يملك المهرجان من مكانة جميلة لدى السينمائيين شاكرا كل من شارك في صنع الحلم والفيلم.