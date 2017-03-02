السعـــوديون ثـاني جنسيــة عربيــة امتلاكـاً للمنازل بتركيـا

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انقرة ــ وكالات

أظهرت إحصائية حديثة لهيئة الإحصاء التركية عن عدد المنازل المملوكة لااجانب في البلاد، تصدرت 3 دول عربية القائمة خلال الشهر الأول من عام 2017.ووفقاً للإحصائية تصدر العراقيون القائمة بـ 279 منزل مشترى خلال شهر، ثم السعوديون بـ 144، فالكويتيون بـ 107 منزل، ثم جاءت خلفهم دول أخرى مثل أفغانستان و روسيا.

وبالرغم من أن معدل الشراء انخفض نسبيا بنسبة 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، الا ان الطلب من العالم العربي لم يتأثر بشدة.

وكما جرت العادة فقد تقدمت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر جذبا للملاك الأجانب بـ441 عملية بيع خلال شهر واحد، متبوعة بكل من أنطاليا، المدينة الجنوبية الساحلية، بعدد 264 عملية بيع، ثم بورصا بعدد 137، فالعاصمة أنقرة بعدد 72

وبلغ عدد عمليات البيع الإجمالي في ربوع تركيا كلها بعدد 1386 منزل

وياتي هذا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أضحت تعطي لملاك العقارات من الأجانب الحق في الحصول على الجنسية، إذا ما بلغت قيمة العقار المشترى مليون دولار.