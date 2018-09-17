السعودية الأولى في البطولة العربية العسكرية السابعة في التايكوندو

حقق منتخب القوات المسلحة السعودية للتايكوندو اليوم المركز الأول في نهائي البطولة العربية العسكرية السابعة للتايكوندو التي نظمها الاتحاد العربي للرياضة العسكرية وأقيمت منافساتها في لبنان.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بحضور القائم بالأعمال لدى سفارة المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري, وممثل قائد الجيش اللبناني قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد و ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد هادي بن بكر القحطاني.

وشارك في البطولة ثماني دول عربية, وجاءت نتائج منتخب القوات المسلحة على الشكل التالي :

– اللاعب حمد المبروك ذهبية 63 كجم

– اللاعب غازي الأسمري ذهبية 68كجم

– اللاعب علي عسيري ذهبية 58 كجم

– اللاعب فهد السميح فضية 54 كجم

– اللاعب سعود المولد فضية 80 كجم

– اللاعب نواف آل مداوي برونزية +87 كجم

كما حصل مدرب المنتخب السعودي الرقيب أول فهد الدويسان على كأس أحسن مدرب في البطولة.