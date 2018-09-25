الأخيرة

السعودية بكل لغات الدنيا

كتبه Gamal salehaccess_time13 / محرم / 1440 هـ      25 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

عبر شباب وشابات سعوديون عن حبهم للوطن واحتفائهم باليوم الوطني الـ 88، بإطلاق مبادرة “السعودية بكل اللغات”.

ويقول الرئيس التنفيذي لمبادرات سرى ماجد العنزي، لـ”العربية”، إنه تزامنا مع اليوم الوطني السعودي الـ 88، أطلقت (سرى) مبادرة السعودية بكل اللغات، بهدف التعريف بتاريخ ورؤية المملكة بترجمة تلك المعارف إلى لغات العالم المختلفة.

وأكد أن الهدف من انطلاق المبادرة تكوين قناة سهلة وميسرة لوصول كل ما يخص المملكة من خلال ترجمة تاريخ وثقافة ورؤية وأخبار بالعديد من اللغات حتى تصل إلى الشعوب الأخرى عبر منصات تويتر من خلال الحسابات الرسمية للمبادرة،

مؤكدا أن كل المترجمين المتخصصين في ترجمة المحتوى هم من السعوديين والسعوديات المتطوعين، والذين يجمعهم فقط حب الوطن دون مقابل.

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *