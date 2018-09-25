السعودية بكل لغات الدنيا

جدة ــ البلاد

عبر شباب وشابات سعوديون عن حبهم للوطن واحتفائهم باليوم الوطني الـ 88، بإطلاق مبادرة “السعودية بكل اللغات”.

ويقول الرئيس التنفيذي لمبادرات سرى ماجد العنزي، لـ”العربية”، إنه تزامنا مع اليوم الوطني السعودي الـ 88، أطلقت (سرى) مبادرة السعودية بكل اللغات، بهدف التعريف بتاريخ ورؤية المملكة بترجمة تلك المعارف إلى لغات العالم المختلفة.

وأكد أن الهدف من انطلاق المبادرة تكوين قناة سهلة وميسرة لوصول كل ما يخص المملكة من خلال ترجمة تاريخ وثقافة ورؤية وأخبار بالعديد من اللغات حتى تصل إلى الشعوب الأخرى عبر منصات تويتر من خلال الحسابات الرسمية للمبادرة،

مؤكدا أن كل المترجمين المتخصصين في ترجمة المحتوى هم من السعوديين والسعوديات المتطوعين، والذين يجمعهم فقط حب الوطن دون مقابل.