“السعودية” تبدأ تسيير رحلاتها إلى مدينتي سورابايا وميدان بإندونيسيا

وصلت أولى رحلات الخطوط السعودية إلى مدينتي سروابايا وميدان، أولى الرحلات المنتظمة التي تربط بين جدة والمدينتين الواقعتين في جنوب وشمال إندونيسيا ، التي أقلعتا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي ، وهبطت في المدينتين بعد ظهر اليوم التالي.
وتقدّم المستقبلين عند وصول الرحلة الى مدينة سروابايا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والمدير العام لهيئة الحج والعمرة ، ومسؤولي المطار والطيران المدني ، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة.
وفي ذات السياق ستُسيّر “السعودية” أربع رحلات أسبوعيًا ، من جدة إلى سروابايا فيما سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا إلى ميدان ، في حين تم تعيين طراز بوينج (B747) للتشغيل للوجهتَين التي تبلغ سعتها 450 مقعداً.