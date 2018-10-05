«السعودية» تحقق أداءً تشغيلياً متميزاً على القطاع الدولي

واصلت الخطوط السعودية تحقيق معدلات تشغيلية متميزة خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغ عدد الضيوف المنقولين على جميع رحلاتها في القطاعين الداخلي والدولي أكثر من 3,26 مليون ضيف بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة والإضافية أكثر من 19 ألف رحلة بزيادة تصل إلى 5%، وبذلك يتجاوز إجمالي أعداد الضيوف منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 23,3 مليون ضيف بنمو نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتجاوز عدد الرحلات التي تم تشغيلها 144,4 ألف رحلة بزيادة نسبتها 5%.

وسجلت “السعودية” أرقاماً قياسية في معدلات التشغيل للقطاع الدولي انطلاقاً من حرصها على زيادة حصتها في سوق النقل الدولي، حيث تغطي رحلاتها مدناً رئيسية في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة، وقد أظهر التقرير نقل قرابة 1,8 مليون ضيف خلال شهر أغسطس 2018م بنمو نسبته 10%، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضيوف على القطاع الدولي منذ بداية العام إلى أكثر من 11,9 مليون ضيف بزيادة 13% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهي قفزة كبيرة مقارنة بمعدل النمو العالمي في صناعة النقل الجوي، التي تتراوح بين 5 و 6%، كما وصل عدد الرحلات الدولية خلال أغسطس إلى ما يزيد على 8,8 ألف رحلة بزيادة 5% ليرتفع إجمالي عدد رحلات القطاع الدولي منذ بداية العام إلى أكثر من 61,3 ألف رحلة بزيادة نسبتها 6%.

كما نقلت “السعودية” في القطاع الداخلي خلال شهر أغسطس أكثر من 1,46 مليون ضيف على متن ما يزيد على 10,7 ألف رحلة، وبذلك يتجاوز عدد الضيوف منذ بداية العام 11,3 مليون ضيف والرحلات أكثر من 83 ألف رحلة.