« السعودية » تحقق نمواً بـ8% في عدد الضيوف خلال فبراير

حققت الخطوط السعودية أرقاماً متنامية في أدائها التشغيلي خلال شهر فبراير الماضي مسجلة معدلات جديدة في عدد الضيوف على القطاعين الداخلي والدولي, وأيضاً مستخدمي تطبيق “السعودية للأجهزة الذكية والرحلات”.

وأظهر تقرير الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي, نقل أكثر من 2,4 مليون ضيف بزيادة تبلغ نسبتها 8%

مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وبذلك يرتفع عدد الضيوف منذ بداية العام حتى نهاية فبراير إلى 5,42 مليون ضيف.

وتضمن تقرير أداء “السعودية” خلال فبراير تشغيل قرابة 16 ألف رحلة بنمو تبلغ نسبته 4,6%، منها 9,500 رحلة داخلية مجدولة

و 5,86 ألف رحلة دولية مجدولة، إلى جانب 576 رحلة إضافية، مشيراً التقرير إلى أن محطتا الرياض وجدة تصدرتا قائمة المحطات

في عدد الرحلات المغادرة خلال شهر فبراير، حيث غادرت 3,800 رحلة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض

و 3,725 رحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما تجاوز عدد الرحلات التي تم تشغيلها خلال شهري يناير

وفبراير 34,045 ألف رحلة، منها 20 ألف رحلة داخلية مجدولة, و 12,64 ألف دولية مجدولة، وأكثر من 1,4 ألف رحلة إضافية.

كما كشف تقرير الأداء التشغيلي عن زيادة كبيرة في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة الحجوزات وإنهاء إجراءات السفر،

حيث ارتفع عدد الضيوف الذين أنهوا اجراءات سفرهم عبر تطبيقات الأجهزة الذكية

خلال فبراير بنسبة 51% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

ويأتي تحقيق المعدلات المتنامية في معدلات الأداء التشغيلي خلال فبراير الماضي إلى جانب زيادتها منذ بداية العام

ليؤكد النمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية

حيث أثمرت مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020 المتعلقة بالاستثمار الأمثل للأسطول وتحديثه وتنميته في زيادة السعة المقعدية، كما وجدت برامج التطوير المتنوعة التي أجرتها “السعودية” لمنظومة الخدمات في مختلف مواقع الخدمة خاصة الخدمات الذاتية والإلكترونية, إقبالاً كبيرا من الضيوف لتميزها في تسهيل وتبسيط إجراءات السفر.