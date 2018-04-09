“السعودية” تستلم طائرة جديدة من طراز”A320″

تتسلم الخطوط الجوية العربية السعودية غداً طائرتها الجديدة من طراز إيرباص “A320” تمهيداً لانضمامها إلى أسطول الخطوط السعودية الذي يشهد حاليا أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخ المؤسسة، وفق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية ويهدف إلى تحديث أسطول “السعودية” وزيادته إلى 200 طائرة حديثة قبل نهاية عام 2020م.

وتحمل الطائرة الجديدة الرقم 21 من مجموع 30 طائرة من ذات الطراز ضمن اتفاقية تم توقيعها صيف عام 2015م

وتستحوذ بموجبها “السعودية” على 50 طائرة منها 20 طائرة أخرى من طراز “A330-300” الإقليمية

ذات الممرين التي اكتمل استلامها بوصول الطائرة الأخيرة منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وتبلغ السعة المقعدية لطائرة إيرباص “A320” ـ، 144 مقعداً، (12) منها لدرجة الأعمال و(132) مقعداً لدرجة الضيافة

وتتميز الطائرة بالكفاءة التشغيلية العالية ومتطلبات الراحة وأحدث التقنيات بما يحقق للضيوف مستوىً متقدماً من

الخدمة والرفاهية، وتم إجراء تحديث لمقصورة ومقاعد الطائرة لتتميز بتصميم عصري حديث روعي فيها أعلى معايير الراحة.