“السعودية” تسير أولى رحلاتها الموسمية إلى “إزمير” التركية

دشنت الخطوط السعودية اليوم، أولى رحلاتها المباشرة الموسمية إلى “إزمير” بالجمهورية التركية، حيث غادرت الرحلة رقم “SV251” مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى ” إزمير” يخدم شرائح مهمة من الضيوف المسافرين سواء السياح أو ورجال الأعمال، إلى جانب المسافرين المواصلين على الرحلات الداخلية والدولية، وشريحة الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى أن التشغيل إلى وجهات دولية جديدة يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للناقل الوطني لتعزيز موقعه وحصته في حركة النقل الجوي على مستوى العالم.

وأكد أن الخطوط السعودية ماضية في التشغيل إلى وجهات دولية جديدة وفق دراسات تشغيلية وتسويقية مستفيضة، سواء التشغيل الدائم، أو الموسمي، إلى وجهات منتقاة حيث التشغيل إلى كل من موسكو وملقا خلال شهر يونيو المقبل، إلى جانب تشغيل الرحلات المباشرة بين الرياض وإزمير

مبيناً أن التوسع في التشغيل الدولي يواكبه تطوير مستمر في منظومة الخدمات ضمن مبادرات برنامج التحول 2020 لتطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، ضمن المبادرة النوعية، والمشروع الاستراتيجي الجديد (TOP5), الذي تم إطلاقه وبدأ تنفيذه مؤخراً لإحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمات في “السعودية” من أجل رفع تصنيفها إلى خمس نجوم ضمن أفضل شركات الطيران على مستوى العالم .

ولفت المهندس الجاسر إلى أنه يجري حاليا عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تضمن تنفيذ هذا المشروع، ما يتواكب مع أهداف “السعودية” الطموحة .