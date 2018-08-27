“السعودية” تنقل أكثر من 3 ملايين ضيف خلال شهر يوليو

حققت الخطوط السعودية, قفزة جديدة في معدلات الأداء التشغيلي خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بين تقرير الأداء لشهر يوليو أن الخطوط السعودية نقلت أكثر من 3,13 مليون ضيف على “18,616” رحلة داخلية ودولية بنمو بلغت نسبته “9%” في أعداد الضيوف و “6% ” في عدد الرحلات

فيما سجل المعدل اليومي لشهر يوليو 2018م تشغيل أكثر من 600 رحلة تم خلالها نقل ما يزيد على 100 ألف ضيف يومياً، ليرتفع إجمالي أعداد الضيوف منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو إلى أكثر من 20 مليون ضيف وعدد الرحلات إلى 124,716 رحلة.

وأوضح التقرير، أن عدد الضيوف الذي تم نقلهم عبر الخطوط الجوِّية العربية السعودية, تجاوز عدد المنقولين على القطاع الداخلي خلال شهر يوليو حيث تم نقل 1,52 مليون ضيف على 10,565 رحلة، وبلغ ضيوف القطاع الدولي أكثر من 1,61 مليون ضيف محققا قفزة كبيرة بنسبة 16% عبر أكثر من 8 آلاف رحلة دولية.

وأكد مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, أن مواصلة تحقيق الـمعدَّلات المتنامية في أرقام الأداء التشغيلي خلال شهر يوليو وكذلك تنامي العمليَّات التشغيلية منذ بداية العام, يعكس النُمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووُحداتها الاستراتيجية في إطار برنامج التحوُّل الذي يجري تنفيذه متَّسقاً مع برنامج التحوُّل الوطني، والخطة الاستراتيجية التي تتضمَّن زيادة السِّعة المقعدية على القطاع الداخلي والتشغيل إلى وُجهات دولية جديدة .

وأفاد أن وصول المزيد من الطائرات الجديدة وانضمامها لأسطول “السعودية” والاستثمار الأمثل للأسطول شكّل عاملاً مهماً في تنفيذ الخطط التشغيلية للسعودية وحدّ كثيراً من عدم توفُّر الحجوزات والـمقاعد على الرحلات الداخلية بعد زيادة السعة الـمقعدية للقطاع الداخلي وأسهم في تحقيق هذه الـمعدَّلات المتنامية على القطاعين الداخلي والدولي, مؤكّداً حرص المؤسسة على تطوير شبكة الرحلات الداخلية والدولية للناقل الوطني بما يسهم في خدمة الطلب الـمتزايد على السفر بتوفير خدمات النقل الجوي لمختلف شرائح الضيوف وتطوير الأداء والمنتجات والخدمات ومواصلة النمو وزيادة السعة المقعدية داخلياً، والتوسع في التشغيل الدولي والمساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة .