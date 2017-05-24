السعودية ضمن قائمة الدول الأكثر استخداما للهواتف الذكية بالعالم

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جدة ــ البلاد

أوضحت دراسات حديثة أن الطلب على الهواتف الذكية ينمو بسرعة غير مسبوقة في دول الخليج العربية، خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي تعد من أوائل الدول عالمياً من حيث استخدام الهواتف الذكية، وذلك وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة “جوجل” مؤخراً، حيث ساعد على نمو الطلب تطور استخدامات الهاتف الذكي بشكل هائل ليتحول من وسيلة اتصال بسيطة إلى جهاز يعكس شخصية الفرد ورغباته، حيث أصبح أحد ضرورات الحياة التي تفيد الشخص وسوق الخدمات على السواء…وتشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً في مبيعات العلامات التجارية المختلفة للهواتف الذكية،

وبات العملاء لا يكتفون بالاهتمام بفترة عمل البطارية والكاميرا ومساحة التخزين فقط، بل يبحثون عن أحدث التقنيات وأكثر الأجهزة المبتكرة التي يمكنهم الحصول عليها، وهو ما يعني بالنسبة للعلامات العالمية مثل هواوي هونر، المنافسة للبقاء في الصدارة من خلال الجمع بين أحدث الابتكارات والتصاميم الأنيقة وتقديمها في جهاز يحقق قيمة مضافة مقارنة بالمنافسين.

وتشير توقعات “آي دي سي للإنفاق” إلى ارتفاع إيرادات الأنظمة العقلية والذكاء الاصطناعي حول العالم إلى 47 مليار دولار أمريكي عام 2020، مقارنة مع 8 مليارات دولار في 2016، ما يعني أن العلامات التجارية العاملة في قطاع الهواتف الذكية إذا كانت تريد الصمود في وجه التطورات المتسارعة والمنافسة الشديدة في القطاع أن تتوقع الاحتياجات وتلبيتها،

حيث أن الأمر لم يعد مرتبطاً بتلبية الطلب السوقي البسيط…وقد استثمرت هواوي هونر في التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي لتحافظ على صدارتها في المجال، وطرحت مؤخراً جهاز honor Magic، الذي يحتوي على العديد من التقنيات المتطورة لتغيّر ملامح الهاتف الذكي وما يتوقعه المستخدمون منه، حيث يضم الجهاز ميزة الذكاء الاصطناعي المصممة لفهم وتحليل بيانات المستخدمين بهدف توفير السمات التفاعلية الذكية، ليحقق التزام هونر تجاه الابتكار المستمر ووضع التقنيات المتطورة بين أيدي المستهلكين .