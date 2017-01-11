السعودية للأسماك تسجل خسائر بـ 4,21 مليون ريال

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جدة ــ البلاد

بلغت خسارة الشركة السعودية للأسماك خلال شهر ديسمبر 2016م 4,21 مليون ريال، مقارنة بـ 3,701,262 ريـال لشهر نوفمبر من ذات العام ، بارتفاع وقدره 14%.

وبلغ مجمل الخسارة لشهر ديسمبر 2016م ، 701,830 ريـالا، مقارنة بمجمل خسارة 257,897 ريـالا لشهر نوفمبر 2016م، بارتفاع وقدره 172%.

وأعلنت الشركة نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م .

وبلغ إجمالي الأصول في 31/12/2016م مبلغ 324,113,903 ريـالات . كما بلغ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين في 31/12/2016م مبلغ 324,113,903 ريـالات.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين في 31/12/2016م مبلغ 164,752,161 ريـالا .