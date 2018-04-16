« السعودية للشحن » توقع اتفاقية لتدريب 873 موظفاً

وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن ثاني الاتفاقيات منذ بدء العام 2018 لتدريب وتأهيل منسوبي الشركة في الكثير من مجالات الشحن الجوي والعمليات اللوجستية، مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني بمدينة الرياض، أمس (الأحد)، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة فواز الفواز.

ومثّل الخطوط السعودية في توقيع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن عمر بن طلال حريري

ومن الأكاديمية السعودية للطيران رئيس الأكاديمية فهد بن سليمان الحربي.

ومن المقرر أن يلتحق ببرامج التدريب 873 موظفاً من منسوبي السعودية للشحن

وتغطي عدداً من التخصصات، منها أمن المطارات والسلامة التشغيلية، ولوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني

وأنظمة ساحات المطار، والمواد الخطرة، إضافة إلى خطط الاستجابة للطوارئ، ومصطلحات الشحن الجوي.

وأفاد حريري بأن هذا التعاون يمتد لمدة عامين وينطلق في مايو القادم، وأن الدورات المتخصصة التي سيتلقاها منسوبو الشركة تصل إلى 558 دورة خلال كامل المدة.

وأكد سعي الشركة لتقديم برامج التدريب والتطوير في مختلف قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية خلال الفترة القادمة

في ضوء إستراتيجية التحول 2020 التي أطلقتها السعودية للشحن مطلع العام 2017، المواكبة لرؤية المملكة 2030

لدعم وتوطين الوظائف وصقل مهارات وأداء الموظفين، وتحقيق معدلات جودة عالية على مستوى الخدمات والمنتجات.