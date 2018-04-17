السعودية للشحن وأكاديمية الطيران المدني توقعان اتفاقية لتدريب 873 موظفا

جدة- البلاد

وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن ثاني الاتفاقيات منذ بدء العام 2018م لتدريب وتأهيل منسوبي الشركة في الكثير من مجالات الشحن الجوي والعمليات اللوجستية وجرى توقيع مذكرة التعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني بمدينة الرياض بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة فواز الفواز .

ومن المقرر أن يلتحق ببرامج التدريب 873 موظفا من منسوبي السعودية للشحن وتغطي عدداً من التخصصات منها أمن المطارات والسلامة التشغيلية ، ولوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، وأنظمة ساحات المطار، والمواد الخطرة، بالإضافة إلى خطط الاستجابة للطوارئ، ومصطلحات الشحن الجوي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن عمر بن طلال حريري الذي وقع الاتفاقية مع نظيره الأستاذ فهد بن سليمان الحربي رئيس الأكاديمية السعودية للطيران بأن هذا التعاون يمتد لمدة عامين وينطلق في شهر مايو المقبل مشيراً إلى أن الدورات المتخصصة التي سيتلقاها منسوبو الشركة تصل إلى 558 دورة خلال كامل المدة مؤكدا سعي الشركة نحو تقديم برامج التدريب والتطوير في مختلف قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة في ضوء استراتيجية التحول 2020 التي اطلقتها السعودية للشحن مطلع العام 2017م المواكبة لرؤية المملكة 2030م لدعم وتوطين الوظائف وصقل مهارات وأداء الموظفين وتحقيق معدلات جودة عالية على مستوى الخدمات والمنتجات.