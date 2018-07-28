محليات

تستمر على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا

السعودية للكهرباء : إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو سيبدأ في 9 أغسطس

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو القعدة / 1439 هـ      28 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عملية إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو للمشتركين في القطاع السكني ستبدأ في 9 أغسطس، وتستمر على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا.

وأوضحت الشركة أن قرار إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث لآليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.

وبينت الشركة أن إعادة جدولة إصدار الفواتير لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

وشددت الشركة على أن الفواتير، رغم صدورها في أغسطس، إلا أنها ستقتصر حصرًا على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو، ولن تشمل مطلقًا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة، المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريًا.

ibrahim

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