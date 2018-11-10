«السعودية للكهرباء» تحصد اعتماد التصنيف الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية للإبداع

حصلت الشركة السعودية للكهرباء, على شهادة الاعتماد في التصنيف الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية للإبداع، لتصبح أول منشأة في المملكة العربية السعودية تنال هذه الشهادة العالمية المرموقة في هذا المجال.

وتسلم الشهادة خلال حفل الافتتاح للمؤتمر الـ 32 لجمعية الأفكار البريطانية, نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية عبدالرحمن العبيد، وأثنت الجمعية على ما تقدمه “السعودية للكهرباء” من دعم للأفكار الإبداعية في المملكة.

وبيّن العبيد عقب تسلمه للشهادة، أن هذا التصنيف يعني الكثير لـ “السعودية للكهرباء”، ودعمها لبرامج الإبداع منذ أكثر من 15 عاماً، ويعزز من مكانتها المرموقة في مجال الإبداع والوصول بمنسوبيها للعالمية.

كما حققت الشركة خلال فعاليات المؤتمر, إنجازًا جديدًا يضاف لسلسة انجازاتها، حيث نالت المركز الثاني لجوائز الفئة المالية وفئة الابتكار، في منافسات جوائز المؤتمر, حيث حصد المهندس ياسر المطوع من محطة توليد غزلان المركز الثاني في الفئة المالية لجوائز المبدعين في المؤتمر، وذلك عن ابتكاره لحل مشكلة أنابيب المياه بمحطة غزلان حيث أسهم ابتكاره في توفير مبلغ 6 ملايين ريال, كما نال المهندس صادق العباد من محطة توليد القرية المركز الثاني لفئة الابتكار وذلك عن الفكرة الإبداعية التي تقدم بها لحل مشكلة تسريب أنابيب الغلاية بالمحطة وأسفر ابتكاره عن اختصار الفترة الزمنية لبدء اصلاح أعطال الأنابيب المعطوبة من 120 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.