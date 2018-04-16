“السعودية للكهرباء” تدعو مُشتركيها لتحديث بياناتهم

دعت الشركة السعودية للكهرباء جميع مشتركيها إلى سرعة تحديث بيانات حساباتهم الخاصة بالخدمة الكهربائية بهدف تحديد طبيعة المستفيد الفعلي من الخدمة، وذلك في إطار خطة الشركة لاعتماد أنظمتها للتعامل المباشر مع المشترك، سواء كان مالكاً أم مستأجراً، كجزء من توجهاتها لتعزيز مستوى الخدمة الكهربائية، وسرعة التواصل مع المشتركين المستفيدين من الخدمة بشكل مباشر.

وبينت “السعودية للكهرباء” أنها تهدف من عملية التحديث تحديد المشترك الذي يستفيد فعلياً من الخدمة الكهربائية، مؤكدة أن تلك الخطوة سوف تسهم في تلبية تطلعات المشتركين في المزيد من الاستفادة من الخدمات الالكترونية، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الاستهلاك الكهربائي، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة بإشعارات الفصل المجدول، والابلاغ عن الانقطاعات، والاستفسارات، والشكاوى، وغيرها من خدمات المشتركين.

وأفادت أنه يمكن لأي مشترك تحديث بياناته من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي (se.com.sa) ، مناشدة جميع المشتركين المبادرة إلى الاستفادة من الخدمة، خاصة وأن عملية التحديث لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وأن “السعودية للكهرباء” كانت حريصة على سهولة خطوات التحديث، بحيث يمكن للمشترك أيضاً تحديث بيانات التواصل معه سواء أرقام الهواتف الخاصة به أو البريد الإلكتروني، لكي يتسنى له الاستفادة من الاشعارات والرسائل التوعوية، واستقبال الفاتورة الإلكترونية في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.